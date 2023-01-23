『バルトロライトジャケット 141 CUSTOMS 黒・赤・アスファルトグレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 05時 27分に出品され04月21日 05時 27分に終了予定です。即決価格は29,700円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バルトロライトジャケット 141 CUSTOMS

モデル···BALTRO LIGHT JKT

品番ND91970LAB

サイズ XL



カラーはブラック&アスファルトグレーで

ロゴ、裏地、ファスナー、クイックロン

コードがレッドのカスタムです。



渋谷のLABOで2021年にオーダーしたものです。

世界で一着しかないカスタムオーダーで

ブラック&レッドを好む方に是非！！



サイズはカステムしていないので

通常のXLサイズと同様です。

使用頻度は低く傷や破れ等は全くありません。

かなりカッコよくて気に入っているのですが

着用機会がない為、出品しました。



確実に本物になりますので

本物確認のコメントはご遠慮下さい。

USEDなりますので

神経質な方の購入はご遠慮下さい。

すり替え防止の為、返品はご遠慮下さい。



※付属のパッカブル袋(収納袋)

141 CUSTOMS専用バッグ付き



モデル名···バルトロライトジャケット



素材・柄··· GORE-TEX INFINIUM



カラー···ブラック、レッド、アスファルトグレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バルトロライトジャケット

141

CUSTOMS

黒・赤・アスファルトグレー