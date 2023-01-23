『17Liveぬいぐるみセット 大佐・軍曹・王冠ベイビー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 08分に出品され03月19日 23時 08分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【17Liveで人気のベイビーシリーズ】

このぬいぐるみは、大佐、軍曹、王冠ベイビーの3つの異なるキャラクターが揃っています。王冠ベイビーは2021 GFAの限定品 どのキャラクターも愛らしい笑顔を持ち、コレクションやプレゼントに最適です。



【商品状態】

王冠ベイビーは未開封品です。

大佐、軍曹は開封後、棚に飾ってあっただけなので移動以外触れておりません。

軍曹は顔に小さい点ほどの薄い汚れがありますが

気にならない程度です。



【高品質な素材】

全てのぬいぐるみは柔らかい素材で作られており、触り心地が良く、安心して抱きしめることができます。耐久性も高く、長く楽しむことができます。



【ユニークなデザイン】

それぞれのキャラクターは独自の衣装を持ち、個性的なデザインが魅力です。特に大佐の青い制服や、軍曹の迷彩、王女の金色の衣装は

目を引きます。



- キャラクター: 大佐のぬいぐるみ

- 服装: 青い制服と帽子

- 特徴: 笑顔の顔

- キャラクター: 軍曹のぬいぐるみ

- 服装: 迷彩の帽子

- 特徴: 笑顔の顔

- キャラクター: 王女のぬいぐるみ

- 服装: 金色の衣装と飾り

- 特徴: 笑顔の顔



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし