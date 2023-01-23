『デニムジャケット スイートキャメル Gジャン レディース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 15時 51分に出品され03月21日 15時 51分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ:SS（胸囲72〜94）

肩幅:47cm

身幅:53cm

着丈:50cm

袖丈:51cm



素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

レディースで Mサイズ位です。



ショート丈でかわいく着られます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

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