『BOSE SOUNDLINK REVOLVE Ⅱ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 18時 00分に出品され03月20日 18時 00分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ボーズ
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落札価格12999円
931 入札履歴
終了
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