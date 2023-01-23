『BOSE SOUNDLINK REVOLVE Ⅱ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 18時 00分に出品され03月20日 18時 00分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 箱、説明書、充電器付

箱には汚れ、スレがあります

本体の底面のゴムの部分に白いスレがあります

目立った汚れや傷はありません



動作確認済みです



ほとんど使っていない美品です



#BOSE #ワイヤレススピーカー #スピーカー #ボーズ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボーズ