『ダイソン Dyson Supersonic ヘアドライヤー HD01 WSN【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 06時 11分に出品され03月24日 06時 11分に終了予定です。即決価格は14,349円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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未使用新品でも初期キズ等ある場合がございますので気になる方はご遠慮ください。



未使用です。パッケージの端に破れがあります。



ダイソン Dyson Supersonic ヘアドライヤー HD01 WSN



自宅保管になりますので過度に状態や個人宅の匂いを気にされる方はご自身で直接商品を確認できる店頭にてご購入お願いします。



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#HD01 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイソン