『並行輸入品CHANEL デニム キルティング バッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 34分に出品され03月26日 22時 34分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 友人からの海外お土産で

頂き物で新品、未使用品になります

使用しないので出品します



一度も使用はしておりませんが

タンスでの長期自宅保管品になります



長期自宅保管していたため

シワやシミや小傷が

気になる方はご遠慮下さい。



※※※10月16日追加↓

よく目を通してみてみたら

写真では分かりづらい小さい

汚れがところどころあったため

23000→20000に変更しています！



気にならない方よろしくお願いします。



トラブル防止の為、

並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。





写真に写っている商品のみ発送です

※箱も、つきません。



こちらに同意出来る方のみ

ご購入よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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