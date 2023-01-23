『ポーター クラシック ケンドー ダイヤモン 刺し子 トート バッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 03時 14分に出品され04月06日 03時 14分に終了予定です。即決価格は15,642円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人気ポーター クラシック



剣道 ダイヤモンドパターン トートバッグ Ｓサイズです！



サイズ：横幅35cm × 高さ22 cm × まち15 cm 。



プレミアがついて人気のお品です。



何度か使用しましたがまだまだ使っていただけます。







特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポータークラシック

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター クラシック ケンドー ダイヤモン 刺し子 トート バッグ