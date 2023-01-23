『【常田大希さん着用】OUR LEGACY JOINER TROUSER 50【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 00時 50分に出品され04月13日 00時 50分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 OUR LEGACY のJOINER TROUSERです。



サイズは50です。

出品者が180cm,74kgでゆったりめに着用しております。



常田大希さんが、アジアツアーでセットアップ着用していたデニムと同モデルになります。





■スペック

ウエスト：91cm

股上 ：34.5cm

股下 ：73cm

総丈：107.5cm

渡り幅 ：36cm

裾幅 ：26.5cm

表記サイズ：50

定価：58,300円(税込)

型番：M4235JWB

着用回数：3回ほど



※裾上げしております。

元の裾加工部分を縫い付ける裾上げをしたため、見た目として、裾上げ特有の違和感は無い仕様になっています。

写真6-7枚目、ご確認頂けますと幸いです。





元々の長さですと、大抵の方が引きずってしまう商品のため、こちらの総丈107.5cmがちょうど良い長さになる方も多いことと存じます。



着用回数少なく、状態も非常に良いため、是非ともご検討くださいませ。



ご不明点等ございましたら、コメント頂けますと幸いです。











ourlagacy アワーレガシー

JUNYAWATANABEMAN ジュンヤワタナベマン

コムデギャルソンシャツ

commedesgarçon

commedesgarcon コムデギャルソン

オールドギャルソン

ヨウジヤマモト yohjiyamamoto

maisonmargiela

マルジェラ

メゾンマルジェラ

ラフシモンズ rafsimons

COMOLI コモリ

Auralee オーラリー

NICENESS ナイスネス

CASEYCASEY ケイシーケイシー

helmutlang ヘルムートラング

oldgarcon オールドギャルソン

OURS

ours

モーガン

モーガン蔵人

深水光太

ローズ

常田大希

常田大希着用

KingGnu キングヌー

MILLENNIUMPARADE ミレニアムパレード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アワーレガシー

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 【常田大希さん着用】OUR

LEGACY

JOINER

TROUSER

50