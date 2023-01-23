『shikitariグレー ストライプ ワイドパンツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 02時 10分に出品され04月04日 02時 10分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用回数１回のみです。

Mサイズで購入しましたが裾上げしました。

ウエスト：76cm

股上 ：30cm

股下 ：74cm(元より2cm裾上げしました)

ヒップ ：96cm

もも周り：30cm(平置き)

裾幅 ：30cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ shikitariグレー

ストライプ

ワイドパンツ