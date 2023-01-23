『【未使用級】JIL SANDER GIRO ショルダーバッグペールイエロー【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 22時 02分に出品され03月13日 22時 02分に終了予定です。即決価格は16,448円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JIL SANDER ジルサンダー GIRO SHOULDER BAG

ショルダーバッグペールイエローでございます。

現在もジルサンダーオンラインや店頭にて発売中でございます。こちら状態はかなり良く目立った傷汚れなく未使用に近いお品でございます。お写真でご確認いただけましたら幸いです。カラーは薄いイエローですので比較的コーディネートしていただき易いカラーかと思います。可愛いですよ。是非ご検討下さいませ。



サイズＷ15cm x Ｈ19cm x Ｄ6cm

ショルダー：133cm

(若干の誤差はご了承下さい。)



♯付属品保存袋

♯国内正規品ですので万が一がありましたら全額返金保証させていただきます。安心してご購入下さいませ。



カラー···イエロー



カラー···ベージュ



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジルサンダー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用級】JIL

SANDER



GIRO

ショルダーバッグペールイエロー