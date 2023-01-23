『【special】 oarkly nylon jacket 00s y2k【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 00時 59分に出品され03月31日 00時 59分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE ACG clima fit sphere adidas

OAKLEY arc’teryx UMBRO STUSSY

SUPREME DIESEL Timber Land

などの需要の高い 00s 90s archive を主に取り揃えております。

ジャンルも y2k テック系 ノームコア ゴープコア ストリート スポーツミックス と メンズ レディース 問わず幅広くご用意ございます。



特徴

カラーもブラックかつゴールドのロゴがの組み合わせが最高にかっこいいです！



迷彩のような柄もあり、よりカッコよさが増しています(^^)

切り返しで迷彩があるのがワンポイント光に当たると光沢感がでます！

機能的でテックが好きな方ぜひ

ファッション、私服で着ても最高にかっこいいですが、スポーツの際にも大活躍する1着です！



汚れや傷もない美品です！



サイズもゆったりと着れる1着です！



素材···ナイロン



身幅···63cm

袖丈···59cm

着丈···68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: オークリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【special】

oarkly

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