『【液晶ジャンク】dynabook PZ/HPB M.2 512GB【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 08時 54分に出品され05月01日 08時 54分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️液晶ジャンク⚠️

液晶交換が出来る方のみご購入下さい。

交換用液晶は1万円以下で販売されています。(W6PHP7BZAB用) 液晶パネル FullHD 1920x1080 IPS

タッチパッドが液晶割れのせいで動作しませんがデバイスは正常に動いています。

クリーンインストールしましたのでWindows10をインストールしてます。



中古Nvme M.2 512GBとメモリ16GBをお付けします。



⚠️質問等にはお答えできません。



⬇️▫️商品詳細▫️⬇️

✴モデル：dynabook PZ/HPB

✴型番：W6PHP7BZAB

✴年式：2020年 冬モデル

✴カラー：ブラック

✴OS：Windows10Home 22H2

(windows feature experience pack)

✴CPU：Core i7 1165G7 2.8GHz

✴メモリ：16GB DDR4

✴ストレージ：M.2 SSD 512GB

✴光学ドライブ：非搭載

✴ディスプレイ：15.6型ワイドFHD

✴付属品：ACアダプター



❇☆インストール済☆❇

✨️OS Windows10(デジタルライセンス)

✨️Libre Office

(Word、Excel、PowerPoint高互換)

✨️VLC Media Prayer

✅到着後インターネット接続してアカウント設定を完了するとすぐにご使用できます。

Windowsはデジタルライセンスされています。

✅バッテリーは消耗品です。画像の数値は機械的な数値であり実際の利用時と異なる場合もあります。

✅発送は平日夕方頃になります。

✅⚠️お値下げ❌



⬛︎主観になりますが液晶以外は全体的にキレイなノートパソコンです。(画像参照)



⬛︎中古品のため写真に写らない細かな傷や擦れや汚れがあります。予めご了承ください。

※見落とし、記入ミスなどございましても現物優先でお願い致します。



⬛︎クリーンインストールしている為メーカー純正ソフトやドライバーが足りない場合があります。必要な場合はご自身でメーカーHPよりダウンロード&インストールして下さい。



#東芝 #ノートパソコン #dynabook #Corei7 #軽量

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