『TEATORA WALLET PANTS RESORT MS【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 13時 40分に出品され04月09日 13時 40分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TEATORA

WALLET PANTS RESORT

MOTION STRUCTURE

カラー：GRAPHITE

[tt-004R-MS]

Size：2



テアトラ ウォレットパンツ リゾート モーションストラクチャー

2〜3回着用のみ。



状態は画像にて判断頂ければと思います。 中古にご理解のある方のみご購入下さい。



送料の都合上、小さく畳んで発送する事もご理解の上ご購入下さい。



他のオークション等にも出品中ですので、購入前にコメントよりお伝えください。



シルエット···テーパード



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: テアトラ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ TEATORA

WALLET

PANTS

RESORT

MS