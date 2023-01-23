『Chico 袖スリットオーバーサイズジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 12時 32分に出品され03月27日 12時 32分に終了予定です。即決価格は8,033円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品タグ付きですが、1度試着の為に着用しました。



現在完売している大人気の商品です。



色はブラウンになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: チコ／フーズフーチコ

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ Chico

袖スリットオーバーサイズジャケット