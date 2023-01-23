『新品TORY BURCH ショルダーバッグ スモール ELEANOR【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 11時 35分に出品され03月28日 11時 35分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます

新品未使用

即購入OKです



横幅19cm、縦幅14cm、マチ7cm、ショルダー63cm、113cm、重量約660g

■素材 : レザー

■金具 : ゴールド (ヴィンテージ調)■仕様 : マグネット開閉式、 内ポケット1(ファスナー)





フロントにゴールドメタルで飾られた大きなロゴが、目を惹くアクセントになったショルダーバッグスモール「ELEANOR(エレノア)」★

さらりとした手触りの本体は上質なレザーで仕上げられ、美しい艶や型崩れしにくい丈夫な佇まいが高級感を演出。

優しいブラウンカラーでライニングされた内側はマチ幅の異なる3ルーム仕様で、小さめの財布や携帯電話などの小物が入るスペースに、便利なファスナーポケットが1つ備えられた、コンパクトなシルエットながらも機能的な作り◎

また、華やかなチェーンショルダーは最長にして肩掛けや斜め掛け、二重にしてハンドバッグ風にすることが可能！

上品なブラックカラーと輝くゴールドの組み合わせがエレガントさを醸し出し、大人の女性にピッタリのアイテム♪





【注意事項】

☆アウトレット品は稀に若干のキズ、汚れ、シワ、押し跡、後始末の粗さ等が見受けられる場合がございます。出品に際して慎重に検品していますが、素人検品のため、少しの見落としはご容赦ください。



■付属品： 紙袋、保存袋など



最後まで読んでいただきありがとうございました♪（╹◡╹）♡。



☆アウトレット品とは試供品やサンプル品、生産過剰になった商品

シーズンオフ商品、使用に問題ない程度の色ムラ、アウトレット専用生産などのブティック品と比べると質感が劣る場合がございますが、正規品です。

アウトレット商品の特性をご理解の方のみご購入下さいませ。☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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