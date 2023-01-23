『新品未使用【FAVEUR 】水色 ニットジップアップジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 00時 09分に出品され04月25日 00時 09分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★FAVEURのスタイリッシュなニットのコットン生地のジャケット。



★新品未使用タグ付き

★イタリア糸使用





【ブランド】 FAVEUR

【サイズ】 M

【素材】 コットン(綿)100%

【ポケット】ファスナー付きポケット（2つ）

【定価】 43,000円(税込47,300円)





★【デザイン】

水色のリブ編み素材で、ジップアップスタイル。イエローとホワイトの配色がアクセントになっています。



★【機能性】

2つのファスナー付きポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



ご覧いただきありがとうございます。



よろしくお願いいたします(*^^*) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ファヴール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用【FAVEUR

】水色

ニットジップアップジャケット