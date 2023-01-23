『残量8割強 ディプティック オードパルファム フィロシコス 75ml【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 00分に出品され03月04日 18時 00分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ディプティックのオードパルファン、香りはフィロシコスです。2023年公式サイトより購入、10プッシュほど使用致しました。残量は写真4枚目をご参照ください。（8割強ほど）

容器にキズや汚れなどのない美品です。



以下、公式サイトより香りの説明です。

このオードパルファンではイチジクの木の別の表情を感じてください。フルーツの香りは控えめに、降り注ぐ太陽で熱せられた樹皮が放つウッディな力強さをホワイトシダーが引き立てます。



ギリシャのぺリオン山で過ごした夏の思い出。海に行くには太陽が降り注ぐ野生のイチジクの果樹園を通る必要がありました。「Philosykos（フィロシコス）」は、イチジクの木が際立たせる葉のみずみずしいグリーン、ミルキーなイチジクの味。イチジクの木に捧げるオマージュです。



「フィロシコス」はギリシャ語で「イチジクの友」を意味します。インスピレーションの源は、思い出を詰めた小箱に入ったイチジクの葉と枝です。





人気シリーズ...オードパルファン



種類...フィロシコス



総容量...50〜99ml



容器の形状...スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディプティック