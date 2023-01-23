『TO BE CHIC 切り替えダウンコート サイズ40【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月19日 03時 00分に出品され05月19日 03時 00分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TO BE CHIC

切り替えダウンコート グレー＆ブラック



サイズ 40

平置き採寸

総丈 約107cm（ハイネック部分約10cm）

身幅 約47cm

上部 約48cm（ハイネック部分含む）

下部 約65cm（上部との重なり約8cm含む）



上部はアルパカ使用でふんわりした印象

下部はダウンとフェザーを使用しています

エレガントなシルエットの下部のみダウンコート

ハイネックなので首元も暖かいです

下部、左右にファスナー付きのポケットあり



クリーニングに出しクローゼットで

吊るし保管しています



多少 圧縮しての発送となります

着用数回の美品だと思いますが、

中古品をご理解の上、ご検討をお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トゥービーシック

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TO

BE

CHIC

切り替えダウンコート サイズ40