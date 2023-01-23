『プラダ PRADA カナパ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 09分に出品され03月27日 21時 09分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 プラダ PRADA カナパ グレー



2019年伊勢丹にて購入。

頻繁に利用していたため汚れあり。



上記ご了承のうえご購入ください。

購入時付属の保存袋（写真14〜16枚目の状態）に入れてお届けします。









カラー···グレー

型名···カナパ

素材1···キャンバス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ

PRADA

カナパ