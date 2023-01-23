『限定値下げ BILLYKIRK No.235 USA製 レザー トートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 22時 07分に出品され04月09日 22時 07分に終了予定です。即決価格は10,387円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
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|やや傷や汚れあり
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落札価格10387円
490 入札履歴
終了
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