『【2本セット】アストロクス88Dプロ キャメルゴールド 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 06時 42分に出品され03月24日 06時 42分に終了予定です。即決価格は21,420円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YONEX ASTROX 88D PRO AX88D-P

ヨネックス アストロクス88Dプロ

バドミントンラケット

2本セット



写真を追加して欲しい場合は気軽に相談してください。



どちらもBG80パワーが張ってあります。グリップのサイズ合わせで元ぐり剥がして、はがせるテーピングしております。



ケース2つお付けいたします。



数回使用した程度で自分に合わないためお売りいたします。



グリップサイズ 4ug5



中古品ですので、新品ではないことをご理解できるかたの購入おねがいいたします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: 目立った傷や汚れなし