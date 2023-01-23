『【2本セット】アストロクス88Dプロ キャメルゴールド 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 06時 42分に出品され03月24日 06時 42分に終了予定です。即決価格は21,420円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
Kyu様専用アストロクス99
¥ 11050
MIZUNO FORTIUS 20
¥ 7800
ジャンク品アストロクス100zz 4uG5 アストロクス88sPRO 4ug5
¥ 7800
早勝w送料込み、五万からスタート3u2本セットI本傷あり100zz 2本3u
¥ 15600
バドミントンラケット アストロクス88spro 新色
¥ 10500
アストロクス88s
¥ 10900
apacs Z SERIES II 4U グレー 新品
¥ 7643
アストロクス88s pro
¥ 10500
YONEX astrox77PRO 4UG5 ほぼ未使用
¥ 13250
ミズノ アルティウス01スピード
¥ 13000
アーマーテック700
¥ 12500
YONEX NANORAY 750 ナノレイ750 4U G5
¥ 10296
【新品】YONEX NANOFLARE700PRO ナノフレア700プロ 4U5
¥ 24400
バドミントン アックスフォース90 龍Max
¥ 11555
ゴーセン インフェルノ スマート ４Ｕ６
¥ 9749
アストロクス 99 プレイ ASTROX99PLAY ホワイトタイガー ラケット
¥ 9360
ラケット アストロクス88SGAME 4UG5 旧モデル
¥ 8970
ボルトリックzフォース2
¥ 10725
落札価格21420円
305 入札履歴
終了
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