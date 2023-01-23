『TC HELICON VoiceTone H1【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 13時 42分に出品され04月19日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TC HELICON ( ティーシーヘリコン )

VoiceTone H1



自宅にて数回使用しました。



動作確認済み

元箱あり、電源コードあり

中古品のため細かな傷はご了承ください。



#ボーカルエフェクター 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし