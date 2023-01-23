『A690【即モデル】フレッドペリー 刺繍ロゴ ブルゾン ジャケット 千鳥格子【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 09分に出品され03月29日 00時 09分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★フォロー割

フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。



⚫︎5,000円以上→300円OFF

⚫︎10,000円以上→500円OFF



【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい。



★おまとめ割引

おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にご相談下さい。



【即購入】も大歓迎です！



90s 90年代 をはじめ、人気ブランド、トレンド古着を多数出品しています！



⬇️その他古着はこちらからご覧ください⬇️

#古着屋ナミヲ



-----------------------------------------------------



⚫︎商品説明

FRED PERRY / フレッドペリー

ブルゾン ジャケット 刺繍 千鳥格子



⚫︎サイズ

M



⚫︎実寸サイズ(平置き)cm

着丈→62

肩幅→43

身幅→50

袖丈→61.5



多少の誤差はご了承下さい。



⚫︎カラー

グレー / 灰色



⚫︎素材

コットン95%

ナイロン5%



⚫︎状態

目立った傷や汚れなく良品です^ ^



⬇️他の同カテゴリーの商品はこちらからご覧下さい⬇️



メンズ

#古着屋ナミヲ_ジャケット_アウター系



A69035 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ A690【即完売モデル】フレッドペリー 刺繍ロゴ ブルゾン ジャケット 千鳥格子