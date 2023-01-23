『【美品】フェンディ ショルダーバッグ FF ロゴ型押し 編み込み フォーマル 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月19日 19時 37分に出品され05月19日 19時 37分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

FENDI ポシェット ミニバッグ 肩掛け 斜め掛け

ワンショルダー クロスボディ 希少 激レア 革

ズッカ イントレチャート 男女兼用 ユニセックス

メンズ レディース VINTAGE

ビンテージ ヴィンテージ



＊他サイトでも販売中のため、予告無しに売り切れる場合がございます！お早めにどうぞ◎



＊大手セレクトショップにて購入の、鑑定検品済み確実正規品です✨



○サイズ

タテ15cm

ヨコ17cm

マチ4cm

ショルダー110cm〜118cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

大きく目立った傷や汚れ等無く美品です✨

末長くご使用頂けるかと思います◎

新品のような完璧をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。



○カラー

ブラック

黒色



○素材

レザー



○付属品

無し(本品のみ)



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



C1434 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】フェンディ

ショルダーバッグ

FF

ロゴ型押し

編み込み

フォーマル

黒