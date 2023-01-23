『ノーカラー ツイードジャケット 青【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 37分に出品され03月31日 19時 37分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 11/18（月）に購入しました。

韓国通販サイトで購入しましたが、サイズが合わないため出品します。

新品未使用です（1回だけ試着しました）



【スタイリッシュなデザイン】

このジャケットは、ノーカラーのスタイルで、洗練された印象を与えます。カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいデザインです。



【高品質な素材】

ツイード素材を使用しており、耐久性があり、長持ちします。季節を問わず着用できるため、コーディネートの幅が広がります。



【機能的なポケット】

2つのポケットが付いており、実用性も兼ね備えています。日常使いに便利なアイテムです。



- 色: 青

- 素材: ツイード

- デザイン: ノーカラー

- ボタンの数: 5つ

- ポケットの数: 2つ

- フリンジ: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノーカラー

ツイードジャケット

青