『MICHAEL KORS2ウェイショルダー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 16時 42分に出品され03月20日 16時 42分に終了予定です。即決価格は13,150円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MICHAEL KORSSHOPで購入致しました。

少し型崩れと持ち手に後があります。

気にされない方お願い致しますm(_ _)m

お値引きしてありますので

お値引きは申し訳ありません。m(_ _)m



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MICHAEL

KORS2ウェイショルダー