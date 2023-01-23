『【BATONER/バトナー】SIGNATURE CREW NECK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 46分に出品され03月22日 00時 46分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：3

カラー：ネイビー

定価：28,600円





デザイン

BATONERの代名詞となっている定番のクルーネックニット。

SOLID WOOLというこのシリーズの為に開発した糸を使用し、綺麗な編み目・ダレない強度・毛玉が出来にくい・チクチクしないという理想のミドルゲージニットを目指した商品となっております。

キレイ目コーデ、カジュアルコーデにも相性抜群です。



素材

・裏地：なし

・伸縮性：あり

・洗濯表記：ドライクリーニング推奨



-BATONER-

国内屈指の技術力を持つ山形の老舗ファクトリーが発信する、ハイクオリティなニットウェアの数々。

当然のように用いられる極上素材と超高度なニッティング技術はあくまで手段。

現代的なバランス感覚に秀でた美しいアイテムを次々にリリースし、人気を博しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: バトナー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【BATONER/バトナー】SIGNATURE

CREW

NECK