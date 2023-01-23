『【希少・正規品】GOYARD ゴヤールクロワジュールボストン60 2WAYバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 10時 21分に出品され03月15日 10時 21分に終了予定です。即決価格は174,800円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゴヤール goyard

GOYARD

珍しい60サイズ

クロワジュールボストンバッグ 2WAYバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ ヘリンボーン柄



新宿伊勢丹正規店にて購入



素材

PVCカーフスキン



付属品はありません。

小さな汚れスレはありますが、大きく目立った傷や汚れなく比較的綺麗な状態です。



色 ブラック

サイズ横約63cm奥行き約32cm高さ約36cm

発送は折りたたんで梱包致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ゴヤール

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【希少・正規品】GOYARD

ゴヤールクロワジュールボストン60

2WAYバッグ