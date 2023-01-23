『安価/Dynabook/8GB/500GB/カメラ/DVDドライブ/Win11【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 13時 25分に出品され05月15日 13時 25分に終了予定です。即決価格は10,218円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セットアップ済み、すぐ使えるノートパソコンです。



8GBのメモリで複数作業が可能です。

500GBのHDDで画像その他多数保存できます。



13.3インチと小型ながらDVDドライブ搭載しています。



Webカメラ搭載でオンライン会議や飲み会に参加できます。







【型番・仕様】



★ メーカー ：東芝

★ 機種名 ：Daynabook R73/B

★ OS ：Windows11 23H2 64bit

★ CPU ：i3 6100U 2.30GHz

★ メモリ ：8GB

★ ストレージ ：HDD500GB

★ 光学ドライブ ：DVDスーパーマルチ

★ 液晶 ：13.3型

★ 解像度 ：1366×768

★ ネット環境 ：有線・無線LAN

★ Bluetooth搭載

★ WEBカメラ ：搭載

★ USB ：USB3.0×3

★ HDMI出力端子あり

★ カラー ：ブラック



右側ヒンジに歪みがあります。（画像3）



天板に、薄いスレがありますが深いキズはありません。



パームレストに薄いスレがあります。

キーボードは数カ所のキートップに軽いテカリがありますが、文字消え等はありません。



ディスプレイ非常にきれいです。



底面は薄いスレがありますが、深いキズなどなくゴム足・ネジ等の欠品もありません。



バッテリーは充電できます。Youtube視聴していると52分で35％消費しました。

同じ使い方なら100％充電で148分程度持ちそうです。











【インストール済みのアプリ】

♪ Microsoft365(Word Excel PowerPointの無料版)

♪ Libreoffice（Ms Officeで作成したファイルを編集できます。）

♪ google chrome

♪ はがき作家

♪ LINE

♪ Leawo Blu-ray Player

♪ iTunes

♪ Zoom

♪ CrystalDiskinfo

♪ Windows defender



付属品：ACアダプター（他社適合品）





到着後の保証期間は1週間です。

問題があれば、受け取り評価前にご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり