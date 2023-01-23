『【希少✨】FURLA フルラ トートバッグ ブラック×ホワイト レザー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 51分に出品され03月21日 15時 51分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 We offer immediate purchase approval.

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【ブランド】



FURLA フルラ



【サイズ】

縦：約28cm

横：約30cm

奥行き：約13cm

持ち手高さ：約19cm



※多少の誤差はご了承ください



【カラー】

ブラック×ミルキーホワイト



【状態】

目立った汚れや傷等は見当たらないため、中古品としては状態の良いお品です。



※購入前に必ずお写真をご確認ください



【付属品】

保存袋



【アイテム】

ショルダーバッグ ハンドバッグ

FURLA フルラトートバッグ

ブラック×ホワイト レザー



【素材】

レザー



【購入場所】

ブランドリユース店

大手リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）



◇真贋鑑定済商品となりますので、ご安心ください



【注意事項】

即購入は大歓迎です！

ご興味のある方は是非ご検討ください。



あくまで中古となりますので、小さな汚れがある場合がございます。

完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませ。



◇商品は、丁寧な梱包をして発送させていただきますので、安心してご購入ください



◇ご注文確認後、迅速に発送させていただきます



SR034 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【希少✨】FURLA

フルラ

トートバッグ

ブラック×ホワイト

レザー