『MM6 × EASTPAK コラボ ウエスト ショルダーバッグ メゾンマルジェラ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 15時 52分に出品され05月01日 15時 52分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪



数回使用しましたが、綺麗な状態です⭐

リバーシブルなので気分やコーディネートに合わせてお好きな面を表にしてお使いいただけます！

自宅保管なのでご理解頂ける方宜しくお願い致します。





※注意事項など必ずプロフィールをご確認お願いします。



宜しくお願いします☺️



#かばん

#メンズ

#ウエストポーチ

#ボディバッグ

#リバーシブル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムエムシックス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ MM6

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