『SPECIAL GUEST ラグランジップパーカー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 21時 16分に出品され03月03日 21時 16分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 身幅 60cm

着丈 59cm

肩幅 ラグランのため計測不可





真ん中あたりにある、シミみたいなものは購入した時からあったので柄の一部かと思います。





CreativeDrugStore所属のラッパーbimさんや

同じくラッパーのkzmさんが着用している商品と同じものになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SPECIAL

GUEST

ラグランジップパーカー