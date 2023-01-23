『MAISON MARGIELA 18SS ノーカラージャケット メゾンマルジェラ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 10時 29分に出品され03月19日 10時 29分に終了予定です。即決価格は30,600円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Maison Margiela HEAVY COTTON JERSEY NO COLLAR JACKET ￥108,000+TAX-



2018年にeditionにて購入。

サイズ感が小さくなったため出品致します。



特徴：定番でリリースされているノーカラージャケットです。一見するとベーシックなジャケットにも見えますが、カーディガンの様な着こなしも出来、マルジェラならではの細かいこだわりが詰まっているアイテムです。



サイズ:44

カラー：ネイビー

素材：コットン100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MAISON

MARGIELA

18SS

ノーカラージャケット

メゾンマルジェラ