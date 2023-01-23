『エドウィン セットアップ スーツ ダークグレー デニム調 新品タグ付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 04分に出品され03月27日 15時 04分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 はるやまのエドウィン、セットアップスーツ。ダークグレー デニム調。

【ジャケット】

サイズＬＬ

※2万3100円



【パンツ】

85センチ

※1万890円



サイズは公式サイトのサイズ表をご参照ください（写真8,9枚目）



新品購入しましたが、本品がやや細身で、私のサイズに合わないため、出品します。



試着のみになりますが、中古にご理解がある方がご購入よろしくお願いします。



デニスラ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エドウィン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エドウィン セットアップ スーツ ダークグレー



デニム調 新品タグ付き