『90s WTAPS reversible puffer jacket【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 08分に出品され03月23日 20時 08分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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《フォロー割》



・〜¥4,999：200円引

・〜¥9,999：300円引

・¥10,000〜：500円引



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初期のダブルタップス リバーシブルダウンジャケット





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〈サイズ〉L相当

着丈:66

身幅:60

肩幅:48

袖丈:58



〈コンディション〉BC

【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つ汚れや大きなダメージはない。【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり。【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。





詳しくは画像をご参照ください。

神経質な方はご購入をお控え下さい。





#古着屋EpicYard





90s 90年代 をはじめ、00s 2000年代のトレンド や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております。



他にも多数出品して行きますのでご覧ください。





#80s

#90s

#古着

#古着コーデ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

WTAPS

reversible

puffer

jacket