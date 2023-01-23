『SONY WF-1000XM5 ワイヤレスイヤホン ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 20時 06分に出品され03月29日 20時 06分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ソニーのワイヤレスイヤホンWF-1000XM5のブラックです

色を間違えて購入、にも関わらずボケーっと開封してしまったため出品します

未使用です 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ソニー