『SONY WF-1000XM5 ワイヤレスイヤホン ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 20時 06分に出品され03月29日 20時 06分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ソニー
final Make4
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落札価格12900円
951 入札履歴
終了
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