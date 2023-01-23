『【美品】ヤマハ YAMAHA ナイロンジャケット 裏地フリース 非売品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 22時 21分に出品され04月22日 22時 21分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ――――――――――――――――――――――



【商品説明】



◆裏地フリース、収納フード(写真10枚目)と防寒に優れたアイテムです♪



◆メンズ レディース問わずユニセックス コーデで着用頂けます♪





◆カラー：マルチカラー



◆素材：ポリエステル100%





━━━寸法



サイズ:表記無し(XXL〜相当)



◆着丈:約73cm

（バックネックポイントから、裾までの直線距離）



◆身幅:約64cm

（両袖の付け根下の直線距離）



◆裄丈:約88cm

(背面中心から袖先まで)



※素人採寸ですので多少の誤差はご理解ください。



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【商品状態】



◆着用する事無く自宅に保管していた商品になりますので綺麗な状態です♪



◆一応古着になりますのでご理解ある方のみご購入をお願いいたします。





◆ご不明点ございましたら お気軽にコメントください♪





※プロフィールには注意点、または突発的にお得情報の詳細を記載しておりますので、ご購入の前には必ずご確認いただけますよう宜しくお願い致します。





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★他にもバラエティにとんだ品物を取り扱っておりますので 是非ご覧頂下さいませ♪



◆他の商品との複合購入で お得な割り引き対象になります♪

※詳しくはプロフィールにてご確認ください。





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ブランド

カジュアル

大きいサイズ

ビッグサイズ

ビッグシルエット

オーバーサイズ

体型カバー

ラグランスリーブ

ドローコード

ポリジャケ

ロゴ刺繍

企業物

レア





【管理番号】439 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ヤマハ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ヤマハ

YAMAHA

ナイロンジャケット

裏地フリース

非売品