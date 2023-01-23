『【紙タグあり】TECH BUTTON DOWN SHIRTS サイズM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 01分に出品され03月17日 11時 01分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER39 ダイワピア39

TECH BUTTON DOWN SHIRTS L/S OXFORD

テックボタンダウンシャツ



カラー BLUE STRIPE

BE-86023

サイズM

オンラインショップ記載サイズ

[M] 肩幅：55cm 身幅：70.5cm 着丈：82cm 袖丈：62cm

定価19,800円



当時大阪のレイコールというセレクトショップにて自身にて購入いたしました。



当時何度か着用し、暗所にてハンガー保管。

また写真5の通り、首の内側や擦れる部分に小さな毛玉が付いてます。

その為、やや傷や汚れありにしております。

格安出品のため、上記の状態が気にならない方のみ購入お願いします。

※毛玉取りで綺麗になるかと思いますが、そこまでして着用する機会もなさそうなので、、、

※汚れやシミは主観でございません。

※写真の通り紙タグのみ汚れあり



折りたたんで発送いたします。

たたみじわなどご了承ください。

ノークレームノーリターンでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【紙タグあり】TECH

BUTTON

DOWN

SHIRTS

サイズM