『GOYARD ゴヤール サイゴン ミニ ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 09時 48分に出品され03月24日 09時 48分に終了予定です。即決価格は197,692円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪



他にも多数出品しております♪

↓

#DTのお店_商品一覧

#DTのお店_バッグ一覧





【ブランド】

GOYARD ゴヤール



【アイテム】 サイゴン ミニ ソフトバッグ 2way

ハンドバッグ ショルダー バッグ レザー

PVC ヘリンボーン Saigon



【サイズ】（cm）

高さ 15

幅 20

マチ7.5

持ち手



※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。



※着画はご遠慮願います。





【状態】

目立った傷等もなく、まだまだご利用いただけます♪





【色】

ブラック系





※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





RJKU-24 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ゴヤール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GOYARD

ゴヤール

サイゴン

ミニ

ハンドバッグ

ショルダーバッグ

2way