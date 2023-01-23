『【JBLアプリ動作確認済み】JBL TOUR PRO 2【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 16時 00分に出品され04月27日 16時 00分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【説明文を読んだ上で購入必須】



定価 33000



自分の耳には形が合わなかったため、出品いたしました。

イヤホンの部分に少しだけ傷がありました。気にならない程度の傷です。

傷があるため少しお安く出品いたします。

問題なく音楽を聞いたりノイズキャンセル等も使用できました。

JBLのアプリと連動も確認済みで、自分好みにイコライザーを調整したり等もできました。

傷などでのクレームを受け付けられませんので、ご理解の上での購入をお願いします。



値段交渉全然OKです！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし