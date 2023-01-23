『アディダスオリジナルス トラックジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 11時 55分に出品され04月11日 11時 55分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●adidas originals ファイヤーバードの

トラックトップです。

サイズは3Lです。

カラーはブルーです。

右側のお腹あたりとポケットあたりに小さな

汚れ、左袖の裏に汚れあります。

その他目立つ汚れ等ありません。



寸法(平置き実寸)

着丈 74/身幅 59/肩幅 52/袖丈 64



他商品とのまとめ買いも可です。

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681 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アディダスオリジナルス トラックジャケット