『新品ジャスグリッティー美香コラボ ノーカラージャケット 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 00時 10分に出品され03月29日 00時 10分に終了予定です。即決価格は12,850円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

定価25300円

美香さんコラボの大人気のスカラップジャケットです。

店舗オンラインとも完売しています。

新品未使用タグ付きですが自宅保管していましたのでご理解お願いします。





【多様なコーディネート】

黒の色合いは、様々なアイテムと合わせやすく、デニムやスカートなど、幅広いコーディネートが可能です。季節を問わず活躍します。



【快適な着心地】

ノーカラーのデザインは首元をすっきり見せ、動きやすさも兼ね備えています。カジュアルな日常使いに最適です。



- ブランド: ジャスグリッティー

- 色: 黒

- デザイン: ノーカラー

- ボタン: ゴールドボタン

- 装飾: 刺繍ロゴ

- スタイル: カジュアル



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ジャスグリッティー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品ジャスグリッティー美香コラボ

ノーカラージャケット

黒