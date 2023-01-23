『初期 MAISON KITSUNÉ カーディガン メゾンキツネ corgi製【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 06時 05分に出品され04月26日 06時 05分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初期のメゾンキツネカーディガンとなります。

タグを見ていただくとファッション通の方なら一目瞭然！！英国の名門ニットメーカー、corgi製です。

現行のメゾンキツネからは考えられないほど、かっちりした作りになってます。何年も着れる一級品です。



【高品質素材】

MAISON KITSUNÉのカーディガンは、ウール素材を使用しており、保温性に優れています。肌触りも良く、快適な着心地を提供します。



【デザイン】

リブ編みのデザインが特徴で、シンプルながらもスタイリッシュな印象を与えます。くるみボタンがアクセントになり、カジュアルなスタイルにも合わせやすいです。



【ハンドメイド】

イギリスでハンドメイドされており、丁寧な作りが感じられます。長く愛用できる一着です。



- ブランド: MAISON KITSUNÉ

- 素材: ウール

- 色: カーキ系？

- デザイン: リブ編み

- スタイル: カーディガン

- 製造国: イギリス

- ボタン: くるみボタン

- ポケット: 前面に2つのポケット



【サイズ】



サイズ :M

採寸cm :肩幅48/身幅57/着丈70/袖丈60(個人採寸)



新品価格 :100,000円

使用頻度 :10回程度



ちょいとニット特有の毛玉はありますが、ぜひご検討ください。



季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: メゾンキツネ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 初期 MAISON

KITSUNÉ

カーディガン

メゾンキツネ

corgi製