『新品 ロンシャン プリアージュ シティ シティ新作 ショルダーバッグ L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 07時 58分に出品され03月25日 07時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきまして誠にありがとうございます。 すべて本物の写真、 早速購入してみました(^^) 最新作はロンシャンのル・プリアージュ・シティです。 シンプルなシルエットとコンパクトなサイズ感が魅力的なハンドバッグです。 キャンバスとレザーの組み合わせで、洗練されたデザインと軽量なので普段使いにぴったりです。 拡張時：約上幅46cm/下幅31cm×高さ30cm×幅18cm 持ち手高さ：約25cm ※多少の誤差はご容赦ください。 主な材料: コーティングキャンバス 革縁：牛革 裏地: テキスタイル 外装の詳細 インテリアの詳細 ペイントされた内側ポケット: 2 ☆ご注意ください☆ 海外製品の為、多少の色ムラ、シワ、擦れ等がある場合がございます。 日本の百貨店やセレクトショップと同等の品質、完璧をお求めの方、神経質な方はご購入をご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

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