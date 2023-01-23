『新品 ロンシャン プリアージュ シティ シティ新作 ショルダーバッグ L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 07時 58分に出品され03月25日 07時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ロンシャン
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落札価格9750円
971 入札履歴
終了
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