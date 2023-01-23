『AirPodsケース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 02時 10分に出品され03月19日 02時 10分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 模様:大理石



イヤホンの種類が違うく、使えなくなってしまったのでお譲り致します。

1度確認のため開けたきり、使用しておりません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い