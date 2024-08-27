『【新品未使用】Panasonic EH-NA0J-W WHITE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 23時 57分に出品され04月15日 23時 57分に終了予定です。即決価格は16,218円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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完全新品未使用になります。

ヨドバシカメラの保証書貼付用レシートをお付けします（2024/8/27購入）



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人気シリーズ...ナノケア EH-NA0G

カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック