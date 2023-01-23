『新品 pŕada ジャケットダウンジャケットメンズ レディース カーキ一枚L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 11時 18分に出品され03月09日 11時 18分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★こちらは海外並行輸入品です





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専用ページで購入すると1000円引きになります。



【サイズcm】



サイズ表:

普段履かれているサイズに合わせてご購入されることをお勧めします



カラー:ブラック、カーキ

Sバスト120着丈70肩幅65

Mバスト124着丈72肩幅66

Lバスト128着丈74肩幅68

XLバスト132着丈76肩幅70

♡素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ

手作業での採寸のため、2-3cmの誤差があるかもしれません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

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