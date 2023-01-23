『CanonファミリーコピアFC200S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 06時 16分に出品され03月14日 06時 16分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 何かと重宝な必要充分の大きさのコピー機です。

濃さの調節も可能で、立てておけば本棚に軽く収まります。

トナーもお付けします。

最後の写真はカラーのチラシをコピーしたものです。コピーの仕上がりは綺麗です。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>事務・店舗用品>>>オフィス用品 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: キヤノン