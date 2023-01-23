『Champion USA 米国産スウェット トレーナー M 赤タグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 19時 41分に出品され04月18日 19時 41分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Championは、スポーツウェアやカジュアルウェアの分野で長年の歴史を持つブランドです。高品質な素材と耐久性に優れたデザインが特徴で、日常使いに最適です。



【快適な着心地】

コットン100%の素材は肌触りが良く、通気性にも優れています。スウェットタイプのデザインはリラックスしたスタイルを提供し、様々なシーンで活躍します。



【スタイリッシュなデザイン】

クルーネックのシンプルなデザインは、どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからスポーティーなスタイルまで幅広く対応可能です。



- ブランド: Champion 赤タグ

- サイズ: M

- 色:ネイビー

- 素材: コットン100%

- デザイン: クルーネック

- スタイル: スウェット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Champion

USA

米国産スウェット

トレーナー

M

赤タグ