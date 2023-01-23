『LAD MUSICIAN LEAF CARDIGAN 44 DARK GRAY【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 48分に出品され03月10日 04時 48分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 品名: LAD MUSICIAN LEAF CARDIGAN 2221-002

色: DARK GRAY

サイズ:44(公式サイト値 画像7参照)

状態(主観):10中8程度

目立った傷、汚れ等はございません。

一度でも人の手に渡った古着ですので、拘りの強い方、完璧主義者の方のご購入はお控え下さい。

梱包時に商品を圧縮し、発送させて頂きますので、ご了承下さい。



以下公式サイト抜粋



高密度のジャカードで細かい柄を表現したニットカーディガン。

丈夫で柔らかく自然な光沢が美しいコーマ綿の極細糸を使用し、細かな柄を表現したハイゲージニットです。

裏面はバーズアイ組織で通気性が良く、心地よい肌触りに仕上げています。。

科学物質の危険性や環境保護を警告し、人々が環境問題に目を向けるきっかけとなった

生物学者レイチェル・カーソンの著書からイメージした柄をジャカードで表現しています

LAD MUSICIAN CARDIGAN

ITEM NO.2221-002

DARK GRAY

[ COTTON WUQ KNIT LEAF ]

COTTON 100%

¥30,800



♯ATTACHMENT

♯KAZUYUKI KUMAGAI

♯LAD MUSICIAN

♯ナンバーナイン

♯stein

♯N.Hoolywood

♯AURALEE

♯loungelizard

♯nonnative

♯unused

♯marka

♯markawear

♯hystericglamor

♯THE RERACS

♯ROEN

♯mastermind



カラー···グレー



素材···コットン



季節感···秋



季節感···秋,冬



季節感···秋,冬,春 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラッドミュージシャン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ LAD

MUSICIAN

LEAF

CARDIGAN



44

DARK

GRAY